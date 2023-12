Leiche auf Gehweg in Berlin-Pankow gefunden - Polizei geht von Tötungsdelikt aus

Do 28.12.23 | 21:19 Uhr

Vor einem Wohnhaus in Pankow haben Passanten am Donnerstag einen leblosen Mann entdeckt. Kurze Zeit später stellt ein Arzt den Tod des Mannes fest. Er wurde offenbar Opfer eines Verbrechens.

Eine Leiche ist am späten Donnerstagnachmittag auf einem Gehweg in Berlin-Pankow gefunden worden. Die Verletzungen des Mannes deuten auf ein Tötungsdelikt hin, wie ein Polizeisprecher am Abend dem rbb sagte.

Demnach hatten Passanten den leblosen Mann um 16:50 Uhr in der Vinetastraße nahe dem dortigen U-Bahnhof entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Ein Arzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Zu den Umständen der Tat ist noch nichts bekannt. Die 8. Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.