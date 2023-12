Sven L. Berlin Dienstag, 19.12.2023 | 14:51 Uhr

" Der Senat sollte den Auftrag an China vergeben dann wäre er 2027 abgearbeitet. "



Wo Sie Recht haben , haben Sie Recht !!! Ich finde in China wirklich nicht alles gut und schon gar nicht in Sachen Menschenrechte aber es gibt auch einiges was man sich durchaus auch mal in China anschauen sollte . Das man jetzt endlich wieder einen Schritt weiter ist für den 2. Bauabschnitt der Berliner City S Bahn ist längst überfällig wenn man bedenkt das dieser 2. Abschnitt ursprünglich 2026 eröffnet werden sollte !!! Das Verhalten der Sinti & Roma bzw. einiger Ihrer befreundeten Gruppen wegen dem Denkmal gegen das ja niemand was hat & was auch nicht verschwinden soll finde ich in Ihrer Art & Weise teilweise Grenzwertig !!!!