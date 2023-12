Mario Sass Blankenfelde-Mahlow Samstag, 23.12.2023 | 16:12 Uhr

Stimmt aufs Wort. Ich wohne in Dahlewitz. An anderen Flughäfen hätten Piloten schon ihre Lizenz verloren. Hier fliegt jeder wie und wann er will.Den Politikern in Potsdam egal.Hauptsache das funktioniert irgendwie Lärmschutz wird von Gerichten unterbunden. In München und Frankfurt sind 7 Nachtruhe.Hier 5 Stunden. Und die werden unterlaufen