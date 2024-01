Ein Gebäude der Evangelischen Schule in Berlin-Neukölln ist großflächig antiisraelisch beschmiert worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, haben Unbekannte Schriftzüge in englischer und arabischer Sprache auf etwa acht Metern Länge und einem Meter Höhe angebracht.



Die volksverhetzenden Schmierereien seien am Mittwochnachmittag entdeckt worden. Polizisten hätten die Sprüche inzwischen mit Farbe unkenntlich gemacht. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.