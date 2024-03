Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Neukölln sind am Mittwoch vier Menschen schwer verletzt worden, darunter ein Baby. Wie ein Feuerwehrsprecher dem rbb am Abend sagte, wurden die Einsatzkräfte gegen 17.40 Uhr alarmiert.

Auf der Sonnenallee, Ecke Saalestraße, waren zwei Wagen zusammengestoßen. Die vier Schwerverletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe bei keinem der Opfer. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Die Straße wurde gesperrt.