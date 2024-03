In Berlin-Reinickendorf ist hochentzündliches Flüssiggas aus einer Fernwärmeleitung ausgetreten.

Wie ein Feuerwehrsprecher dem rbb am Montag sagte, gibt es ein Leck an einer Gasleitung an der Triftbrücke/Ecke Am Nordgraben im Ortsteil Wittenau. Diese sei beschädigt worden. Wie es dazu kam, ist noch unklar.

Wegen Explosionsgefahr wurde ein Wohnhaus in der Nähe evakuiert. Wie viele Menschen betroffen sind, konnte der Sprecher noch nicht sagen.

Die Feuerwehr ist mit 44 Einsatzkräften vor Ort, ebenso Mitarbeiter des Netzbetreibers.