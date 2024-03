Auf der Altstadtinsel in Rathenow (Havelland) ist am Montagmorgen aus einem Wohnhaus Gas ausgetreten. Wie die Polizei mitteilte, war das Haus in der Jederitzer Straße leer. Es seien aber sieben Personen aus einem Nachbarhaus vorsorglich in Sicherheit gebracht worden, hieß es weiter.

Der Bereich vor dem Gebäude ist gesperrt werden. Noch laufen die Untersuchungen zur Schadensursache.