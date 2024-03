Neue Hochspannungsleitung "Nordring" für erneuerbare Energien in Betrieb

Die Hochspannungsleitung "Nordring" ist in Betrieb. Der Brandenburger Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) und die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) haben am Freitag im Umspannwerk Neuenhagen (Märkisch-Oderland) stellvertretend für den Netzbetreiber 50Hertz den Schaltbefehl gegeben. Die Stromleitung führt von dort nördlich an Berlin vorbei bis zum Umspannwerk Wustermark (Havelland).

Die Leitung soll künftig Strom vor allem aus erneuerbaren Energien transportieren. Nordring bringe Berlin näher an das Ziel, bis 2045 klimaneutral zu sein, sagte Wirtschaftssenatorin Giffey. Das gehe nur mit Trassen, die Haushalte und Unternehmen verlässlich mit sauberer Energie "Made in Berlin und Brandenburg" versorgen.