Der rbb|24-Adventskalender | Abgefahren aufgemacht - 8. Tür: Freies Geleit im Sechssitzer

Do 08.12.22 | 06:19 Uhr | Von Stefan Ruwoldt

Bild: Marcus Behrendt

Mobilitätserziehung beginnt mit dem Ausflug. Wer bei Ausflügen auch noch kutschiert wird und rausgucken kann, kennt sich am Ende richtig gut aus. Das Urgefährt des kinderfreundlichen Ausflugsmobils ist der Krippenwagen. Einstieg vorne. Oder rechts.

24 kleine Geschichten rund um Bewegung, Geschwindigkeit oder um das bloße Fortkommen, das Verschwinden oder über Menschen, die etwas in Gang setzen - all das natürlich in Berlin und Brandenburg. Alle Türchen auf einen Blick finden Sie hier.

Sie ist eine der wichtigen "Was war zuerst..."-Fragen und lautet: Hatte man als Kind zuerst Erinnerungsvermögen und kann deshalb über die großen und kleinen Ausfahrten damals berichten? Oder wurde man ohne Erinnerungsvermögen in den Kinderwagen gesetzt und entwickelte genau deswegen schnell die Fähigkeit, sich etwas zu merken: damit man zur Not auch allein nach Hause findet? Die Frage muss jeder selbst beantworten, ich würde jedenfalls für mich persönlich den Kinderwagen als Erinnerungsauslöser identifizieren: Ich erinnere mich ganz genau daran, wo meine Kinderkrippe war, wo dort die Roller standen, vor allem aber, weiß ich genau, wo der große Ausflugskinderwagen mit sechs oder sogar acht Plätzen stand.

Auf der Santa Maria zum Spielplatz

Dieser große Gruppenausflugskinderwagen war meine Santa Maria - Krippenwagen heißt das Teil wohl korrekt, heute also Kitawagen - und es hatte ein bisschen das Design der später dann so wichtigen Biergartenecke: zwei lange Bänke für die Freunde, in der Mitte ein Tisch für die Verpflegung und gleich hinterm Zaun fing Berlin an.

Das Türenteam Marcus Behrendt Illustrator und Comiczeichner "EMBE", mit bürgerlichem Namen Marcus Behrendt, steigt auch bei Schnee und Kälte auf sein Rad. Der gelernte Pädagoge nutzt jede Gelegenheit zum Zeichnen. Marcus Behrendt Redakteur Stefan Ruwoldt ist dem Weihnachtmann hinterhergehetzt, hat ihn aber nie erwischt. Das tat er mit dem Rad, dem Boot und seinem ganz privaten Motorschlitten. Nur beim Reiten, Golfen und Gleitschirmfliegen guckt er lieber zu.

Bilder von diesen - dann immer schon fast überfüllten Wagen - wurden nach der Wende in Zeitungsartikeln über die charakterlichen Verfehlungen der Ostdeutschen verwendet. Darin ging es um Ermittlungserkenntnisse eines niedersächsischen Kriminologen. Dieser hatte kombiniert, dass der Ostler im Kindergarten zum Nazi erzogen wurde, zugespitzt formuliert. Allerdings wurde diese Schlussfolgerung später von anderen Experten modifiziert und abgeschwächt, und zwar so sehr, dass ostdeutsche Kindergartenwägen heute sogar wieder im Prenzlauer Berg unterwegs sind.

Und nie den Anschluss verlieren

Es sind glückliche Fuhren, die die ambitionierten Betreuer und Betreuerinnen da im Sechserpack durch Berlin kutschieren. Dieser Wagen ist wirklich alles: unterwegs sein, freies Geleit beim Straßequeren, am Spielplatz die Versicherung für den entspannten Heimweg. Und er eröffnet auch noch die Möglichkeit, mit einer Hand an der Reeling des Gefährts einfach nebenher zu laufen und anzukommen, ohne den Anschluss zu verlieren. Mobilitätserziehung - das war es, was der Krippenwagen (vielleicht) bei mir vollbracht hat: Ich fahre gern Bus, finde es doof, wenn er mir mit den anderen vor der Nase wegfährt und außerdem bin ich bis heute rücksichtlos, wenn es darum geht, den letzten freien Sitzplatz zu bekommen. Hinter dieser Adventskalendertür im Krippenwagen sitzt ein erwachsener Zoni.