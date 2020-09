Bild: DPA/Soeren Stache

Anbindung für neuen Flughafen - S9 soll ab 26. Oktober bis zum BER fahren

22.09.20 | 16:45

S-Bahn-Kunden können Ende Oktober schon vor der Eröffnung zum neuen Flughafen BER fahren. Mit der Linie S9 werde der Betrieb zum Bahnhof unter dem neuen Terminal am 26. Oktober aufgenommen - fünf Tage bevor die ersten Passagiere im BER ankommen. Wie der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte, sollen die Züge die Menschen zu ihren Arbeitsplätzen am Flughafen bringen.

Vom 29. Oktober an fahre auch die S45 als zweite Flughafen-S-Bahn den neuen Bahnhof an. Wer zum alten Schönefelder Terminal möchte, das als Terminal 5 Teil des BER wird, steigt zwei Stationen früher aus. Für beide Ziele gilt: Die Fahrkarte muss den Tarifbereich C einschließen.

Stündlich mehrere Regionalzüge ab Stadtzentrum