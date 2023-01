So 01.01.23 | 08:48 Uhr

Im Jahr 2023 hat Brandenburgs Regierung einige Baustellen vor sich: Der Klimaplan des Landes soll endlich auf den Weg gebracht werden. Außerdem soll an einem Konzept zum Ausbau einer Uni-Klinik erarbeitet werden. Dann sind da noch die Finanzen. Von Thomas Bittner

Derzeit arbeitet die Koalition an einem Klimaplan, der 2023 fertig sein soll. Umweltschützer hatten bereits die Unverbindlichkeit eines solchen Plans kritisiert und ein Klimaschutzgesetz gefordert. Doch die Potsdamer Kenia-Koalition hält an dem Vorhaben fest. Laut Koalitionsvertrag sollte der Plan "zügig" aufgestellt werden. Inzwischen sind drei Jahre vergangen. Das Umweltministerium hat immerhin einen Beteiligungsprozess gestartet und Gutachten in Auftrag gegeben.

Klimaneutralität wollte man in Brandenburg laut Koalitionsvertrag bis 2050 erreichen, die Ampelregierung im Bund hat dieses Ziel schon für 2045 angesetzt. Das wird ein Kraftakt. Es geht nicht nur um den CO2-Ausstoss von Kohlekraftwerken, sondern auch um die Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen in der Industrie, bei Gebäudeheizungen, im Verkehr oder in der Landwirtschaft. Bis zum Frühjahr soll ein Entwurf des Plans vorliegen.