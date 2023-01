Dass er das Ziel von 20.000 neuen Wohnungen wohl auch 2023 verfehlen wird, hat Bausenator Andreas Geisel (SPD) schon angekündigt. Die Gründe liegen auf der Hand: Steigende Kosten durch hohe Energiepreise und Inflation machen es vielen Unternehmen am Markt schwer, da ist der Bausektor keine Ausnahme. Zudem fehlt das Fachpersonal, in den Unternehmen selbst und auch in den Genehmigungsbehörden - wobei das schon vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine der Fall war. Der Bedarf wird also weiterhin nicht gedeckt.