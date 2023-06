Auch am Mittwoch ist an vielen Berliner Schulen der Unterricht ausgefallen - dem zweiten Tag des Warnstreiks, zu dem die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) aufgerufen hatte. Vor der Senatsbildungsverwaltung in Berlin-Mitte versammelten sich am Vormittag zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer, um für kleinere Klassen zu demonstrieren.

Die GEW fordert seit 2021, dass die Zahl der Schülerinnen und Schüler pro Lerngruppe in einem Tarifvertrag Gesundheitsschutz festgeschrieben wird. Sie ruft deshalb immer wieder zu Warnstreiks auf.

Der Berliner Senat sieht nach eigenen Angaben keine Möglichkeit, auf die Forderung einzugehen. Kleinere Klassen würde wegen des Lehrermangels für viele Lehrkräfte zusätzliche Arbeit bedeuten, heißt es.