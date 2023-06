Beppo Berlin Freitag, 02.06.2023 | 07:01 Uhr

Altbauten bei denen die Solarpaneele wegen der Ausrichtung auf dem Flachdach aufgestellt werden müssen, müssten noch zusätzlich statisch ertüchtigt werden. Dies sind weitere Kosten. Bei ausgebauten DG Wohnungen muss dann in die Wohnungen eingegriffen werden, um diese statisch zu ertüchtigen. Alles nicht durchdacht, aber was will man erwarten, wenn keine Fachleute am Werk waren.