Helmut Krüger Potsdam Sonntag, 13.08.2023 | 09:06 Uhr

Direkt südlich von Berlin ist ab den 1990er Jahren ein regelrechter Wildwuchs entstanden, m. E. jenseits aller bewussten Gestaltung: im Raum Großbeeren, Güterfelde, Teltow bis hin nach Schönefeld sind nach meiner Empfindung wahllos und allein wegen sprudelnder Steuerquellen all jene Projekte angesiedelt worden, die im vorherigen Bundesgebiet in dieser Art keine Chance mehr gehabt hätten: Ansiedlung nach 1950er, 60er, 70er Jahre-Manier, dem überambitionierten Peer Gieseke "sei Dank." (Sorry für dieses persönliche Zuspitzen.)



Berlin hat da nur gute Miene zum bösen Spiel machen können, auch, was die Einseitigkeit der Autoverkehrsströme angeht.

Ist da noch etwas zu retten?



In Berlin könnte neben der A 104 auch der zurückgebliebene und nutzlose Stummel der A 103 zurückgebaut und die freiwerdenden Flächen besseren Nutzungen zugute kommen und die Spree in Spandau wirklich GEFASST werden, als dass sie nur an ihr Ende kommt.