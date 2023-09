"Alarmstufe Rot – Krankenhäuser in Not": Mit Plakaten und Transparenten haben Krankenhausbeschäftigte und -manager am Mittwoch vor dem Brandenburger Tor protestiert. Wie groß die Not sei, beschreibt die Pflegedirektorin des Evangelischen Waldkrankenhauses Spandau, Andrea Lemke, am Beispiel der überlasteten Notaufnahmen. Auf die aktuelle Zahl von Patienten seien diese "überhaupt nicht ausgerichtet", es fehle an Behandlungsräumen und an Überwachungsplätzen.