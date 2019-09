Für die CDU soll Partei- und Fraktionschef Ingo Senftleben die Verhandlungen anführen. Bei der SPD übernimmt Landesvize Katrin Lange die Leitung; Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) kann aufgrund eines Trauerfalls in der Familie nicht an der ersten Runde der Sondierungen teilnehmen.

Nach der Landtagswahl in Brandenburg beginnen am Donnerstag erste Sondierungsgespräche. Vertreter der SPD - als stärkste Kraft - treffen sich zunächst mit CDU-Politikern. Die Christdemokraten wurden zwar nur drittstärkste Kraft, Gespräche mit der AfD, der zweitplatzierten Partei, hat die SPD aber ausgeschlossen.

Nach der CDU will die SPD am Donnerstag mit der Linken sprechen. Die geht inzwischen mit einem Führungs-Duo an den Start: Am Mittwoch wurden Kathrin Dannenberg und Sebastian Walter wurden als Fraktionsvorsitzende gewählt.

Am Freitag will die SPD dann zunächst mit den Grünen und später mit den Freien Wählern sprechen. Die Grünen wollen sich ihrerseits am Freitag mit Vertretern der Linken zusammensetzen. Am Mittwoch hatten CDU und Grüne bereits ein Vorgespräch geführt. Von beiden Parteien hieß es danach, man habe konstruktive Gespräche auf Augenhöhe geführt.