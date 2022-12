Fußball-Bundesligist FC Union Berlin hat nach ansprechender Leistung einen erneuten Testspiel-Erfolg gefeiert. Gegen den FC St. Gallen gewannen die Köpenicker am Samstagnachmittag mit 4:1 (2:1). Die Tore für Union erzielten Paul Seguin (31. Minute), Christopher Trimmel (39.), Tim Skarke (67.) und Niko Gießelmann (76.). Den Treffer für die Gäste markierte Robin Knoche kurz vor dem Pausenpfiff per Eigentor.

Nach zähem Beginn kam Paul Seguin für die Hausherren zur ersten nennenswerten Möglichkeit, indem er nach einem Eckstoß recht unbedrängt zum Kopfball ansetzen konnte. Sein Versuch verfehlte das gegnerische Gehäuse allerdings deutlich (21.). Im nächsten Angriff sorgten Sven Michel und Kevin Behrens für die spektakulärste Aktion des ersten Durchgangs: Michel legte im Sechzehner per Kopf ab auf den unbedrängten Kevin Behrens. Dieser chippte den Ball mit dem rechten Fuß hoch und schoss ebenfalls mit rechts im Rückwärtsfallen in Richtung Tor. St. Gallens Verteidiger Michael Kemter konnte gerade so auf der Linie klären.

Die zunehmende Überlegenheit des Tabellenfünften der Fußball-Bundesliga wurde dann in der 32. Minute zur verdienten Führung umgemünzt: Haraguchis Flanke von links nahm Christopher Trimmel am langen Pfosten an und leitete dann weiter zum zentral postierten Seguin, der den Ball direkt ins rechte Eck verwandelte.

Union-Trainer Urs Fischer, der selber zwischen 1987-1995 als Defensivspieler für St. Gallen aktiv war, wechselte nach rund einer Stunde gleich achtfach durch, brachte unter anderem Tim Skarke und Sheraldo Becker. Jene beiden konnten sich nach einem Unioner Konter wenig später zum 3:1 kombinieren, indem Becker im gegnerischen Strafraum in den Rücken der Abwehr zum Offensivpartner ablegte, der ins lange Eck einschob (67.).

In der 76. Minute kam der ebenfalls eingewechselte Niko Gießelmann an der rechten Strafraumkante unbedrängt zum Abschluss und setzte diesen stramm in Richtung Tor. Der mehrfach abgefälschte Schuss ließ St. Gallens Keeper Watkowiak keine Chance, das 4:1 war letztlich auch der Endstand.

Das letzte Teststpiel in diesem Kalenderjahr steht für die Köpenicker am kommenden Mittwoch (13:00 Uhr) an, dann ist der FC St. Pauli zu Gast. Das erste Pflichtspiel im Jahr 2023 bestreitet Union am 21. Januar (15:30) in der Bundesliga zu Hause gegen die TSG Hoffenheim.