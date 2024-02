BR Volleys und Netzhoppers setzen sich in ihren Spielen durch

Die BR Volleys haben in der Volleyball-Bundesliga am Samstag ihre Qualitäten eindrucksvoll demonstriert. Beim Aufsteiger Baden Volleys Karlsruhe gelang dem deutschen Meister nach überzeugender Vorstellung ein ungefährdeter 3:0 (25:15, 25:14, 25:21) -Erfolg.

Vor 1.500 Zuschauern in der ausverkauften Lina-Radke-Halle von Karlsruhe glückte dem Hauptstadtclub damit auch die Generalprobe für das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Italiens Topteam Itas Trentino am Mittwoch.