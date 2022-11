ZDF-Reihe - Produktionsfirma sucht kurzfristig Darsteller für nächsten Spreewaldkrimi

Mi 16.11.22 | 13:19 Uhr

ZDF Audio: Antenne Brandenburg | 16.11.2022 | Monique Ehmke | Bild: ZDF

Die Produktionsfirma "Aspekt Telefilm-Produktion" sucht Komparsen, die im nächsten "Spreewaldkrimi" mitspielen sollen. Die Dreharbeiten finden bereits in der kommenden Woche statt, sagte der Produktionsleiter der 16. Folge, Hartmut Damberg, am Mittwoch dem rbb. Konkret wird am 24., 25. und 28. November im Spreewald gedreht. Die Darsteller könnten sich aber auch bewerben, wenn sie nur an ein oder zwei Tagen Zeit haben, so Damberg.

Bewerbung mit Selfie

Die Komparsen werden für Szenen der Hauptstory gesucht. "Als Kerngeschichte geht es um eine Verlobungsfeier, auf der eine Verpuffung stattfindet und unsere Ermittler müssen herausfinden, ob das ein Unfall oder ein Anschlag war", so der Produktionsleiter. Die Bewerber sollten etwa 23 bis 35 Jahren Jahre alt sein. Wer mitspielen will, soll sich noch in dieser Woche per Mail über spreewaldkrimi16(at)mailbox.org. mit Telefonnummer und einem Foto melden. "Ein Selfie mit dem Handy reicht völlig aus", so Damberg. Für einen achtstündigen Drehtag gebe es 100 Euro. "Wenn es mehr als acht Stunden werden, werden die Überstunden auch bezahlt."

Die Landschaft- und Fließaufnahmen im Spreewaldkrimi werden in Burg (Spree-Neiße) gedreht, die städtischen Aufnahmen in Lübbenau (Oberspreewald-lausitz). Wann der 16. Spreewaldkrimi im Fernsehen laufen wird, ist laut Damberg noch unklar. "Ich nehme mal an, dass er irgendwann im Herbst nächsten Jahres laufen wird." Die Reihe mit Christian Redl als Kommissar Thorsten Krüger in der Hauptrolle wird seit 2006 im Auftrag des ZDF produziert. Sie ist neben "Wolfsland" und "Lauchhammer" das dritte Krimiformat aus der Lausitz.