Mit ersten Lehrveranstaltungen hat die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) am Dienstag ihr Sommersemester 2023 begonnen.

Nach Angaben der Hochschule sind an den beiden Standorten in Cottbus und Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) derzeit knapp 7.000 Studierende aus dem In- und Ausland an der BTU eingeschrieben.

Bis zur Fusion der BTU Cottbus im Jahr 2013 mit der Fachhochschule Lausitz in Senftenberg hatte allein die BTU Cottbus rund 10.000 Studierende gezählt.

Seit dem Wintersemester 2020/2021 steige die Zahl der neuen Studierenden allerdings wieder leicht an, so die BTU. Für das Sommersemester hätten sich etwa 300 neue Studierende eingeschrieben. Besonders beliebt seien die Masterstudiengänge Architektur und Bauingenieurwesen, teilte die Hochschule rbb24 mit.

Von den derzeit knapp 7.000 Studierenden kämen etwa 40 Prozent aus dem Ausland. Auch 38 Studierende aus der Ukraine sind aktuell an der BTU Cottbus-Senftenberg eingeschrieben.