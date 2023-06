Nach dem Fund einer Leiche in Kroppen (Oberspreewald-Lausitz) ermittelt eine Mordkommission.



Wie die Pressestelle der Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden Einsatzkräfte in den frühen Morgenstunden alarmiert. Wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf einen Polizeisprecher meldete, informierte ein Mann am Mittwochfrüh die Polizei darüber, dass ihn eine 24-jährige verletzte Nachbarin um Hilfe gebeten habe. Als Polizisten eintrafen, brannte auf dem

Nachbargrundstück eine Garage.



Aus den Flammen des Feuers konnte die Feuerwehr einen schwer verletzten 67-jährigen Mann retten, der ins Krankenhaus gebracht wurde. Während des Einsatzes fanden die Einsatzkräfte dann im angrenzenden Wohnhaus die Leiche einer Frau.



Die Verletzungen der Frau ließen auf ein Gewaltverbrechen schließen, hieß es von der Polizei. Derzeit würden Spuren gesichert, die Ermittlungen zum Geschehen liefen.