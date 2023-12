Thomas P Cottbus Montag, 18.12.2023 | 14:00 Uhr

Was in Deutschland los ist, ist schnell beantwortet: Immer mehr Geld konzentriert sich bei einzelnen Personen. Und das Geld fehlt dann sowohl im Öffentlichen Haushalt als auch beim kleinen Michel am Häuschen / Auto / Rente...



Solange wir nicht bereit sind Vermögen, über eine noch zu diskutierenden Grenze, radikal abzuschöpfen, wird sich nichts zum Guten für die kleinen Leute ändern.