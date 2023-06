Er befindet sich an der Grenze zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg nördlich der Stadt Herzberg (Elbe-Elster). Die Stationierung ist demnach zum 1. September 2025 geplant. Die anderen Standorte sollen in Bayern und Schleswig-Holstein liegen.

Der Haushalts- und Verteidigungsausschuss des Bundestags hat dem Kauf bereits zugestimmt. Jetzt muss noch der Bundestag entscheiden. Die Kosten werden auf knapp vier Milliarden Euro geschätzt. Die Anschaffung ist als Teil eines europäischen Luftverteidigungssystems gedacht und soll bis Ende 2025 einsatzfähig sein. Es ist auch noch eine Exportgenehmigung der USA nötig, weil "Arrow 3" von Israel und den USA gemeinsam produziert wird.

In Holzdorf gibt es schon ein Hubschraubergeschwader. Zusätzlich soll der Standort laut dem Bericht den Großteil der 60 Transporthubschrauber vom Typ Chinook bekommen, die das Verteidigungsministerium in den USA kaufen will, so das Redaktionsnetzwerk.