Kohlekrümel Spreewald Dienstag, 12.09.2023 | 10:12 Uhr

Liebe RBB-Redaktion: meines Wissen hat die LEAG eine Pressestelle. Einfach dort nachfragen was Faktenstand ist. Ggf. rückt die LEAG auch Bildmaterial heraus? Fragen kostet ja nix. Bei der Konkurrenz (LR)abschreiben und in jedem Satz "sollte", "müßte", "könnte" verwenden zeugt m.M. nach nicht von professioneller Recherche und Berichterstattung. Auf den bekannten WEB-Seiten ist zu sehen, dass die Blöcke C+D als auch die Bereitschaftsblöcke E+F aktuell kein einziges Watt in das Stromverbundsystem einspeisen. Wieso dies angeblich! OHNE Auswirkungen auf den Strommarkt ist, weiß wohl nur die LEAG. MfG