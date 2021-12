"Wir packen's an" aus Bad Freienwalde - Jan Böhmermann sammelt 150.000 Euro für Brandenburger Flüchtlings-Verein

Fr 17.12.21 | 19:08 Uhr

imago images/Christoph Hardt Audio: Antenne Brandenburg | 17.12.2021 | Robert Schwaß | Bild: imago images/Christoph Hardt

Seit zwei Jahren sammelt ein Verein aus Bad Freienwalde Spenden für Geflüchtete. Jetzt hat er zusätzliche Unterstützung von ZDF-Moderator Jan Böhmermann bekommen. Bei einer Spenden-Gala kam ein sechsstelliger Betrag zustande.



Mit Hilfstransporten nach Griechenland und an die polnisch-belarusische Grenze ist der Verein "Wir packen's an" zur Hilfe von Geflüchteten überregional bekannt geworden. Am Donnerstag hat einer von Deutschlands meist gehörten Podcasts "Fest und Flauschig" dazu aufgerufen, für den Verein mit Sitz in Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) als einen von insgesamt vier Begünstigten zu spenden. Bei der jährlichen Weihnachts-Gala von Moderator und Satiriker Jan Böhmermann und Musiker Olli Schulz kam so eine sechsstellige Summe zusammen.

Schätzungen von Hilfsorganisationen zufolge halten sich in den Wäldern entlang der Grenze noch immer tausende Menschen auf, auch wenn die Zahlen laut dem Brandenburger Innenminister Stübgen (CDU) in den vergangenen Wochen deutlich zurückgegangen seien. "Die werden zur Grenze geschickt, um die EU politisch unter Druck setzen zu können - also ein wahnsinnig zynisches Spiel mit Menschen", sagte Böhmermann während der Sendung. Machthaber Lukaschenko bezeichnete er als "Wahnsinnigen" und "weißrussischen Bolsonaro".

Böhmermann hatte während der Sendung, die auch als Video-Stream ausgestrahlt wurde, einen Brief der Vereinsvorsitzenden Miriam Tödter verlesen. Diese war zum Zeitpunkt der Aufzeichnung mit einem Hilfstransport an der polnisch-belarusischen Grenze in der Kleinstadt Hajnowka unterwegs. Dort hat sie sich mit lokalen Aktivisten getroffen, welche die in Deutschland gesammelten Hilfsgüter vor Ort an Geflüchtete verteilen.

Über die Spende, die nun durch Schulz und Böhmermann an den Verein und dessen Arbeit gehen soll, hat sich Tödter im rbb-Gespräch am Freitag sehr erfreut gezeigt. "Es war berührend, aufwühlend und ein schönes Gefühl, diese Unterstützung zu sehen. Das hat mir wirklich die Tränen in die Augen gebracht, als ich den Podcast gehört und auf das Handy mit den Spendenzahlen geschaut habe."

Grafmanns: Gelder dienen der Winterausstattung

Die Spenden-Sendung erzielte am Ende einen Betrag von über 600.000 Euro. Ein Viertel der Spenden, etwas mehr als 150.000 Euro, geht jetzt an "Wir packen’s an". Auch Vereinsvorstand Axel Grafmanns freue sich über die Zuwendung.

Das Geld könnten die Ehrenämtler für weitere Hilfstransporte gut gebrauchen, erklärte er dem rbb. "Ein Transport nach Polen kostet zwischen 12.000 und 20.000 Euro. Wir finanzieren gerade sehr viel Nahrung in Griechenland. Aber wenn ich die Gesamtzahl der Geflüchteten an der EU-Außengrenze nehme, ist es leider trotzdem nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber über den freuen wir uns und es gibt uns Möglichkeiten, etwas zu machen." Vor allem für die Menschen, die nach wie vor an der polnisch-belarussischen Grenze ausharren, seien die Spenden oft lebensnotwendig, sagte Grafmanns weiter.

Gerade jetzt im Winter nötig sei Kleidung wie Thermohosen, Powerbanks für Mobiltelefone, Wärmepads oder wetterfeste Schuhe. "Wir bringen all das, was notwendig ist, um zu überleben und was auch schwer gespendet wird." Sendung: Antenne Brandenburg, 17.12.2021, 16:10 Uhr Mit Material von Robert Schwaß