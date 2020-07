Rinderhaltung in Lunow-Stolzenhagen

Tiertransporte vermeiden - das geht auf dem Hof "Stolze Kuh" in Lunow-Stolzenhagen per Weideschuss. Laut Erzeuger leben die Tiere artgerechter und werden in gewohntem Umfeld getötet. Die Folge: kürzere Transportwege und weniger Stresshormone. Von Dilan Polat