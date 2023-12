Ein neues Gutachten über die Schadstoffbelastung eines Biotops in der Nähe eines illegalen Reifenlagers in Altlandsberg weist Rückstände von Asbest und weiteren Chemikalien auf. Die Fläche wurde demnach mit Bauschutt belastet.

Ein neues Gutachten über die Schadstoffbelastung eines zugeschütteten Biotops in Altlandsberg (Märkisch-Oderland) zeigt, dass dort Bauschutt abgeladen wurde. Das bestätigte Gregor Beyer, Leiter des Amtes für Umwelt und Landwirtschaft im Landkreis, am Donnerstag dem rbb. Das zerstörte Biotop grenzt an ein ehemaliges illegales Reifenlager an.

Zudem seien auch per- und polyfluorierte Chemikalien (PFAS) und weitere Schadstoffe wie beispielsweise Asbest nachgewiesen worden. Die Gruppe der PFAS umfasst mehr als 10.000 künstlich hergestellte Stoffe, von denen manche laut der Europäischen Umweltagentur (EEA) gesundheitsgefährdend und krebserregend sein können. Asbest gilt eindeutig als krebserregend.

Die Proben wurden am 7. November entnommen. Das betroffene Flurstück an der Hönower Chaussee sei dem Landkreis bereits im vergangenen Jahr bei einer Routinekontrolle der unteren Abfallwirtschaftsbehörde aufgefallen, so Beyer: "Bei der die Kollegen bei der Anfahrt zum Eingangstor des Altreifenlager bemerkt haben, das eben auf einem vorgelegenen Flurstück deutliche Veränderungen stattgefunden haben."