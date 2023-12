Seit fast einem Jahr gilt das Öl-Embargo der EU gegen Russland. Deutschland verzichtet freiwillig auf russisches Öl. Zum 1. Januar wurde der Hahn der Druschba-Erdölleitung zugedreht. Was bedeutete das für die PCK-Raffinierie in Schwedt?

Die PCK in Schwedt, die große Teile des Nordostens Deutschlands und Berlin mit Treibstoff versorgt, verarbeitete bis 2022 hauptsächlich Rohöl aus Russland. Im Zuge der Sanktionen wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine beschloss die Bundesregierung, freiwillig auf russisches Öl zu verzichten . Seitdem werden neue Lieferwege genutzt: der Hafen in Danzig (Gdanks) und die Pipeline von Rostock nach Schwedt. Noch bis Ende 2024 soll die Raffinerie monatlich mit 100.000 Tonnen Rohöl aus Kachsachstan beliefert werden. Kasachstan nutzt die Druschba-Pipeline, über die bis Ende 2022, Öl aus Russland nach Deutschland geliefert wurde.

In nur einem Jahr hat es die PCK-Raffinerie in Schwedt (Uckermark) geschafft, was noch vor einem Jahr undenkbar schien: das schwere Öl aus Russland durch anderes zu ersetzen, ohne dass die Anlagen kaputtgehen. Jetzt würden 25 verschiedene Rohöl-Sorten verwendet, sagt der Geschäftsführer der PCK-Raffinerie, Ralf Schairer, dem rbb. "Es war eine Riesenherausforderung, alle haben einen tollen Job gemacht, hart dafür gearbeitet und lange Tage gehabt."

Dass in Schwedt der Ölhahn aus Russland zugedreht wurde, hat vor allem den Rostocker Hafen verändert. Etwa zweimal pro Woche laufen hier seit Januar Riesentanker an Warnemünde vorbei in den Ölhafen. 250 Meter lang sind die Schiffe in der Regel und haben um die 80.000 Tonnen Rohöl an Bord. Ganz selbstverständlich ist das nicht. Erstmal musste gebaggert werden, wie Stefan Gramann vom zuständigen Wasser- und Schifffahrtsamt dem rbb erklärt. "In den ersten beiden Bauabschnitten haben wir die Fahrrinnen um 25 Meter verbreitert. Und diese Erweiterung ist wichtig für große Öltanker, die in den Ölhafen wollen in Rostock. Dadurch entsteht für die ein wesentlich größerer Manövrierraum und das sind gute Verbesserungen."

Nun ist also ausreichend Platz auch für die größeren Exemplare. Insgesamt brachten sie in diesem Jahr etwa sechseinhalb Millionen Tonnen für die PCK Schwedt von Übersee. Das sind etwa drei Viertel dessen, was die Raffinerie braucht. Die meisten Tanker kommen dabei über den Atlantik, manche auch aus Norwegen, Schottland und Afrika, aber nur noch selten aus den traditionellen Ölländern wie zum Beispiel Libyen.