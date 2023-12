Die neuen E-Gelenkbusse des Herstellers Solaris sind 18 Meter lang und bieten Platz für rund 100 Fahrgäste, bei 41 festen Sitzplätzen. Nach BVG-Angaben können sie im laufenden Betrieb innerhalb weniger Minuten per Stromabnehmer an den Endhaltestellen geladen werden. "Dies ermöglicht ihnen während des Betriebes eine praktisch unbegrenzte Reichweite auf ihrer Linie", hieß es. Im gesamten Stadtgebiet sollen in den nächsten Jahren weitere Ladepunkte an Endhaltestellen eingerichtet werden.