Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) schleppen falsche geparkte Fahrzeuge nicht mehr selbst ab. Dies kündigte BVG-Chef Rolf Erfurt bereits in der vergangenen Woche an. Das Unternehmen bekräftigte am Montag auf Nachfrage, dass sich am grundsätzlichen Verfahren nichts ändere.



"Die gesamte Verantwortung, Beauftragung und Bearbeitung liegen nach wie vor vollständig in unseren Händen. Der einzige Unterschied ist, dass bei einer blockierten Busspur oder Haltestelle nun meist ein privater Abschlepper in unserem Auftrag anrückt", teilte Pressesprecher Markus Falkner am Montag rbb|24 mit.