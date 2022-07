"Rave the Planet" - Loveparade-Nachfolger zieht durch Berlin

Sa 09.07.22 | 15:24 Uhr

IMAGO / POP-EYE Audio: Fritz | 09.07.2022 | Franziska Schmalbach | Bild: IMAGO / POP-EYE

"Together Again": Loveparade-Gründer Dr. Motte hat am Samstag bei strömendem Regen sein Loveparade-Revival gestartet. Mehrere Tausend Menschen ziehen vom Kudamm über den Landwehrkanal und das Brandenburger Tor zur Siegessäule.

Loveparade-Gründer Dr. Motte hat am Samstag am Berliner Kurfürstendamm sein neues Techno-Spektakel "Rave The Planet Parade" gestartet. Zu Beginn gegen 14 Uhr hielt der 62-Jährige eine kurze Rede, in der er unter anderem für ein bedingungsloses Grundeinkommen für Künstler und für die Aufnahme der Berliner Technokultur ins immaterielle Unesco-Kulturerbe warb.

18 Musikwagen und Tausende Feiernde

Danach setzten sich die insgesamt 18 Musikwagen bei zum Teil strömendem Regen den Kurfürstendamm entlang in Richtung Landwehrkanal, Brandenburger Tor und Siegessäule in Bewegung. Wie die Paraden in den 1980er und 1990er Jahren ist der Umzug als Demonstration angemeldet - laut Polizei für 25.000 Menschen. Zu Beginn zählte die Polizei bei kühlem Wetter etwa 20.000 Teilnehmer, verzeichnete aber weiteren Zustrom. Rund 600 Polizisten waren im Einsatz.

Motte will seit Jahren Comeback

Schon seit einigen Jahren wollte Loveparade-Gründer Dr. Motte das legendäre Techno-Event neu auflegen. Wegen der Pandemie verlängerte sich die Wartezeit noch mal um zwei Jahre. Dr. Motte, der bürgerlich Matthias Roeingh heißt, gab das Motto "Together again" aus, das den Geist der Loveparade weitertragen soll. Die Neugründung hat aber sonst nichts mit der Ursprungsveranstaltung zu tun, wie die Veranstalter betonen. Die Marke Loveparade hatte der Techno-Pionier abgegeben. 2010 endete die Loveparade anderer Organisatoren in Duisburg in einer Katastrophe. 21 Menschen starben, mehr als 500 wurden verletzt. Dr. Motte war erstmals 1989 mit einigen Mitstreitern und einem Musiklaster unter dem Motto "Friede, Freude, Eierkuchen" über den Ku'damm gezogen. Später entwickelte sich die Parade zum Magneten für Hunderttausende.

Arte ist ab 17:00 Uhr per Livestream dabei

