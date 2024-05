Insgesamt fünf Mannschaften kämpfen in der Fußball-Bundesliga noch gegen den Abstieg. Mittendrin: der 1. FC Union Berlin. Nach der 3:4-Heimniederlage am Wochenende gegen Bochum haben die Köpenicker mit 30 Punkten nur noch einen Zähler Vorsprung auf Mainz, die aktuell mit fünf Punkten Vorsprung auf Köln auf dem Relegationsrang liegen. 33 Punkte haben sowohl Bochum als auch Borussia Mönchengladbach, Darmstadt ist mit 17 Zählern bereits sicher abgestiegen.

Am kommenden Wochenende muss Union Berlin zum Krisenduell zum 1. FC Köln, der ebenfalls um den Ligaverbleib kämpft. Am letzten Spieltag empfangen die Köpenicker im Stadion An der Alten Försterei die Freiburger, die sich noch für einen europäischen Wettbewerb in der kommenden Saison qualifizieren wollen. Sollte es für Union ganz schlecht laufen und die Mannschaft würde beide Partien verlieren, droht sogar noch der direkte Abstieg.

Dafür müsste Köln auch sein zweites Spiel am letzten Spieltag in Heidenheim gewinnen und insgesamt in den beiden Spielen eine um sechs Punkte bessere Tordifferenz als Union Berlin vorweisen. Sollten Punkte und Tordifferenz bei Köln und Union nach dem letzten Spieltag gleich sein, zählt erst die Anzahl der geschossenen Tore und dann der direkte Vergleich.

Sollte Köln, wie Union Berlin im Hinspiel, mit 2:0 gewinnen, könnte es kurios werden. Dann ist das nächste Entscheidungskriterium die Anzahl aller auswärts erzielten Tore, bei dem die Kölner aktuell gegen die Köpenicker mit 12:9 in Führung liegen. Zusätzlich müsste Mainz aus den beiden Spielen gegen Dortmund und Wolfsburg mindestens einen Punkt holen.