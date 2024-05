Der Netzausbau in mehreren deutschen Großstädten ist ein Gemeinschaftsprojekt dreier Großanbieter. In Hamburg, München, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Essen und Duisburg lag die Projektleitung bei Vodafone. In Köln, Nürnberg und Bochum/Herne baute die Telekom das Netz aus. In Hannover teilten sich Telekom und Vodafone die Verantwortung.

Berlin ist die letzte dieser Städte, in der 4G nun funktionieren soll. Gründe für die Verzögerungen in den vergangenen Jahren seien "Naturschutz- und Denkmalschutzbelange, Lieferkettenprobleme, gestiegene technische Anforderungen und konkurrierende Projekte im U-Bahn-Bereich" gewesen, hieß es vom Senat. Laut O2 hat sich das verbrauchte Datenvolumen der Kunden in U-Bahnen seit 2019 versiebenfacht.