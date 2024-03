Auch bei Hörbüchern sowie Reportagen und Dokumentationen für das öffentlich-rechtliche Fernsehen und Trailern für die Fußballeuropa- und Weltmeisterschaft war er schon mehrfach zu hören. Heute lebt und arbeitet Klemm vor allem in Berlin.

Klemm wurde 1975 in Leipzig als Sohn eines Malers und Grafikers geboren. Zunächst arbeitete er als Autor und Moderator beim Radio und beim damaligen Fernsehsender MTV, daneben nahm er privaten Schauspielunterricht. Seit 2006 ist er als Synchronschauspieler tätig.

Die Fans von Benjamin Blümchen müssen sich an eine neue Stimme gewöhnen: Das fröhliche "Törööö" kommt in Zukunft auf dem Munde des Berliner Hörspiel- und Synchronsprechers Matti Klemm. Seit Freitag ist Klemm zum ersten Mal als sprechender Elefant aus dem Neustädter Zoo zu hören - die 157. Hörspielfolge hat den Titel "Benjamin Blümchen als Sänger".

Die Autorin Elfie Donnelly hatte die Figur des sprechenden, in Zuckerstückchen vernarrten und gänzlich ironiefreien Elefanten Benjamin und seines kleinen Freundes Otto 1977 erfunden - wie auch die der kleinen Hexe Bibi Blocksberg. In weiteren Rollen: Zoodirektor Herr Tierlieb, Wärter Karl und die rasende Reporterin Karla Kolumna. "Ich hatte immer Sehnsucht nach einer heilen Welt", sagte Donnelly vergangenen November in einem Interview, ihr eigenes Leben war zuvor alles andere als heil verlaufen [sz.magazin.sueddeutsche.de / €].

Die beiden Serien gehörten im Laufe der Zeit zu den erfolgreichsten deutschen Hörspielreihen. Mehr als 6,2 Millionen Kassetten wurden von "Benjamin Blümchen" verkauft. Heute sind die Folgen auch bei Streaming-Anbietern wie Spotify zu hören.