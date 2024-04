An der Tagesordnung ist es nicht. Spielabbrüche oder Beleidigungen sind unschöne Dinge, die passieren. Da eignet man sich auch ein dickes Fell an. Das ist ganz wichtig und kann man auch als Persönlichkeitsschule verstehen, dass man widerstandsfähig wird und zu seinen Entscheidungen steht. Aber es gibt ganz viele Spiele, die völlig normal verlaufen. Das geht in der Debatte oft ein bisschen unter. Wir werden nicht tagtäglich auf den Fußballplätzen bedroht und müssen um unser Leben fürchten.

rbb24: Herr Belke, der Bundestag befasst sich am Donnerstag mit der Situation von Schiedsrichtern in Deutschland. Sie sind selbst Schiedsrichter aus Leidenschaft, außerdem Vorsitzender des Schiedsrichter-Ausschusses beim Fußballkreis Niederlausitz und deshalb auch Schiedsrichter-Beobachter. Wie sind Sie dazu gekommen?

Spiele mit vielen Zuschauern, bei denen Atmosphäre im Stadion oder auf dem Platz herrscht, sind immer Highlights, auch für die Schiedsrichter. Wenn ich an Pokalfinals denke, dann sind das ganz besondere Erlebnisse, bei denen man auch viel Anerkennung bekommt, wenn man eine gute Spielleitung macht. Ich habe durchgehend in meiner Karriere erlebt, dass Menschen auch auf mich zugekommen sind und gesagt haben, "Schiri, das hast du heute gut gemacht".

Als Schiedsrichter reisen wir mindestens eine Stunde vor Spielbeginn an. Wir schauen uns den Platz und die Gegebenheiten an, ob diese den Regeln entsprechen. Sind beispielsweise die Tornetze ganz? Wir gehen dann in die Kabine, besprechen uns mit unseren Schiedsrichter-Assistenten und machen uns einen Match-Plan, so wie die Mannschaften auch. Wir stellen uns auf das Spiel ein und überlegen, was von dem Spiel zu erwarten ist: Hat es Derby-Charakter? Oder spielt der Erste gegen den Letzten. Dann gehen wir raus, laufen uns warm. Schiedsrichter müssen viel laufen. Dann packen wir die gelbe und die rote Karte ein, nehmen die Pfeife, gehen raus und pfeifen das Spiel.

Nicht jedes Spiel läuft so ab. Was mussten Sie sich im Negativen bereits alles anhören?

Auch da ist schon vieles dabei gewesen. Ich will gar nicht die Beleidigungen, die dann fallen, hier wiederholen. Was ich aber sagen kann: Man braucht ein ganz dickes Fell. Natürlich ist es auch als Schiedsrichter so, dass wir nach dem Spiel eine Fehleranalyse machen. Wir überlegen, was schief gelaufen ist, welche Entscheidung nicht so gut oder falsch getroffen wurde. Dann muss ich mir überlegen, warum hat sich das Spiel so entwickelt, wie es sich entwickelt hat, wenn beispielsweise Unsportlichkeiten auf oder neben dem Platz passiert sind. Die darf ich nicht so nah an mich ranlassen, ich darf keine Angst haben. Es kann einiges passieren, aber darauf bin ich als Schiedsrichter auch eingestellt. Darauf bereiten wir unsere Schiedsrichter auch vor.

Im Jugendbereich kommen noch die Eltern der Spieler am Spielfeldrand dazu, wie wirkt sich das aus?

Das Verhalten von Eltern bei Nachwuchsspielen ist ein wichtiges Thema. Dafür können wir ein gewisses Verständnis aufbringen. Emotionale Mütter und Väter gehören dazu, die das Beste für ihr Kind wollen und nicht immer das Beste für den Schiedsrichter. Wir müssen aber auch mit unseren jüngsten Schiedsrichtern respektvoll umgehen. Was ich da beobachte, ist aus meiner Sicht schlimm. Schiedsrichter, die 13 oder 14 Jahre alt sind, völlig am Anfang ihrer Laufbahn stehen und die derart angegangen werden. Wir haben die Tendenz, dass von einem Anwärterlehrgang, den wir verabschieden, die Hälfte nach einem halben Jahr wieder aufhört, weil sie sagt, das tun sie sich nicht an.



An welchem Punkt muss ein Schiedsrichter nicht mehr alles aushalten? Wann sagen Sie, so geht es nicht weiter?

Das ist ganz klar der Punkt, an dem der Schiedsrichter oder die Spieler um ihre Gesundheit fürchten müssen. Das heißt, wenn Menschen den Innenraum betreten, wenn Beleidigungen derart gravierend stattfinden, dass wir außerhalb eines tolerierbaren Rahmens sind. Und auch dann, wenn der Schiedsrichter um seine Gesundheit fürchten muss, wenn er vom Platz geht. Das ist wirklich die Ausnahme, das muss man sagen. Es gibt bei jedem Spiel Schutzmaßnahmen, die getroffen werden, zum Beispiel Ordner, die eingreifen müssen. Ein gewisser Schutz ist immer gewährleistet.