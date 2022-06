Die Zahl der registrierten Affenpocken-Fälle in Berlin hat sich in den vergangenen Tagen mehr als verdoppelt - allerdings auf niedrigem Niveau. Mit Stand Donnerstagabend waren in der Hauptstadt 39 Infektionen registriert worden, neun Patienten seien im Krankenhaus, wie eine Sprecherin der Gesundheitsverwaltung via Twitter mitteilte.