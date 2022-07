Auf inzwischen mehr als 850 Hektar Fläche brennt im brandenburgischen Falkenberg seit Montag eine Waldfläche. Hunderte von Einsatzkräften kämpfen gegen die Flammen - noch haben sie die Flammen nicht unter Kontrolle. Laut Brandenburgs stellvertretendem Waldbrandschutzbeauftragtem Philipp Haase liegt das vor allem an der besonderen Art des Feuers. "Wir reden hierbei von einem Baumkronenbrand, das Feuer läuft von Krone zu Krone und findet sehr viel brennbares Material wie Nadeln", sagte Haase am Dienstag.

Das Feuer brenne derzeit über den Spitzen der Bäume in einer Höhe von bis zu 25 Metern. Die Windgeschwindigkeiten seien hier deutlich höher als am Boden, wodurch sich die Flammen viel schneller ausbreiten könnten, so Haase.