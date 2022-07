Auf rund 800 Hektar ist der Waldbrand nahe Falkenberg am Montag angewachsen. Mehrere Ortschaften mussten evakuiert werden, eine Ferkelzuchtanlage brannte teilweise ab. Das Feuer sei "noch nicht unter Kontrolle", hieß es am Dienstagmorgen.

Der große Wald- und Ackerbrand in der Nähe von Falkenberg im Landkreis Elbe-Elster ist weiterhin nicht unter Kontrolle. Wie ein Sprecher der Leitstelle Lausitz dem rbb am Dienstagmorgen sagte, hat sich der Schwerpunkt in der Nacht in Richtung des Gewerbegebiets Lönnewitz verlagert.

Das Feuer habe sich vor allem durch Funkenflug massiv ausgebreitet. Das genaue Ausmaß könne aber erst im Laufe des Morgens erkundet werden, so der Sprecher. Aktuell werde weiterhin von einer betroffenen Fläche von etwa 800 Hektar ausgegangen. Das Gebiet sei teilweise munitionsbelastet.

Die Lage sei "sehr angespannt", hieß es weiter.