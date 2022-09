Beim Versuch, einen Zug noch zu erreichen, ist ein Paar am Bahnhof Wannsee ins Gleisbett gestürzt und hat sich verletzt. Der 60 Jahre alte Mann sei in einem lebensbedrohlichen Zustand, sagte eine Sprecherin der Bundespolizeidirektion Berlin am Sonntag. Er habe bei dem Unfall in der Nacht zum Samstag einen Arm verloren. Die 57-jährige Frau sei leichter verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Bundespolizei kam das Paar um kurz nach Mitternacht an den Bahnsteig und wollte die Regionalbahn in Richtung Magdeburg noch erwischen. Die Türen seien aber bereits geschlossen gewesen. Beim Versuch, doch noch in den Zug zu gelangen, sei der Unfall passiert.