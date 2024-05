Betroffen vom Stadionbau an der Jesse-Owens-Allee wäre der Reitclub am Olympiapark, der das Reiterstadion mit Reithallen bislang nutzt. Der Verein wurde am Montag erstmals von der Senatsverwaltung informiert. Das geht aus einem Protestbrief des Vorstands an Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) hervor, der dem rbb vorliegt.



Demnach wurde die Entscheidung damit begründet, dass der Reitverein noch eine weitere Anlage außerhalb des Olympiaparks besitzt. Diese aber würde nicht ausreichen, um alle Pferde unterzubringen, heißt es in dem Brief, der am Montagabend an Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) geschickt wurde. "Beide Reitanlagen unseres Vereins sind annähernd voll ausgelastet", heißt es weiter. "Wenn eine Reitanlage von uns aufgegeben werden müsste, benötigen circa 30 Pferde eine neue Unterbringung." Das sei in Berlin aber nicht möglich, so der Verein, auch aufgrund der hohen veterinäramtlichen Auflagen und Vorgaben zur Pferdehaltung. "Die Konsequenz aus einer solchen Empfehlung ist Neubau durch Verdrängung. Dies können wir als Verein natürlich nicht so hinnehmen."