Derby- und Pokal-Sieg für den Nachwuchs von Hertha BSC: Am Mittwochabend hat sich die U19 der Herthaner im Finale des Berlin-Pokals im Elfmeterschießen mit 5:4 (1:1, 0:0) gegen den 1. FC Union durchgesetzt.

Die 1.250 Zuschauer sahen im Poststadion eine intensive und ausgeglichene Partie, in der Hertha - gerade in der ersten Hälfte - etwas mehr Druck machte, die eiserne Defensive aber lange Zeit auch nicht vor unlösbare Aufgaben stellte. Die Köpenicker setzten dagegen immer wieder Nadelstiche: Sowohl in der 5. als auch in der 47. Minute war es Levis Prince Asanji - in dieser Spielzeit Unions Top-Scorer - der aussichtsreiche Chancen ungenutzt ließ.