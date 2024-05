Angler in Hennigsdorf findet Königspython am Wasserwerk

Ein Angler hat in Hennigsdorf am Montag einen etwa ein Meter langen, jungen Königspython am Wasserwerk Stolpe gefunden. Mitarbeitende des Ordnungsamtes transportierten das frierende Reptil in einer Katzenbox zunächst ins Rathaus, wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte.

Das Tier ist eigentlich in den Tropen Westafrikas beheimatet. Tierzüchter empfehlen privaten Haltern deshalb, die Tiere in einer Umgebungstemperatur von mindestens 22 Grad Celsius zu halten.