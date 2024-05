Der Schiffsverkehr auf dem Oder-Havel-Kanal ist in Höhe Oderberg (Barnim) eingestellt worden. Seit fünf Tagen geht hier nichts mehr, so das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Eberswalde am Dienstag. Grund sind aktuelle Bauarbeiten an einer Stahlbrücke in Oderberg, die abgerissen werden muss. Doch die Stahlkonstruktion, die Teil der Bundesstrasse B 158 ist, hat sich verzogen. Es werde Spezialtechnik benötigt, teilte am Dienstag der Landesbetrieb für Straßenwesen mit.