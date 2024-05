Peaches wurde 1966 im kanadischen Toronto als Merrill Nisker geboren. Ihre Vorfahren waren jüdische Einwanderer aus Polen und Galizien, sie wuchs in einem nicht-religiösen Haushalt auf. Sie spielte in der Band "The Shit" zusammen mit Chilly Gonzalez, tourte mit der Sängerin Feist. Ihren Bühnennamen hat sie von einem Song von Nina Simone, auf dem diese am Ende schreit: "My Name is Peaches".

In den 1990ern zog Nisker nach Berlin, wo sie auch heute lebt und arbeitet. 2000 veröffentlichte sie ihr Debütalbum "The Teaches of Peaches". Ihr größter kommerzieller Erfolg war ihr Album "I feel cream", das 2009 in die deutschen, US-amerikanischen und Schweizer Charts einstieg. Als Electroclash-Sängerin und Musikproduzentin hat sich Nisker einen Namen gemacht, indem sie in ihren Texten und Auftritten offen und provokativ die Themen Sexualität und Feminismus behandelt.