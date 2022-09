rbb-Rundfunkrat will Interims-Intendanz wählen

Geheime Abstimmung am Mittwoch

Der Rundfunkrat kommt am Mittwoch zusammen, um eine Interimsleitung für den Sender zu wählen. Kritik gibt es im Vorfeld daran, dass es mit der aktuellen WDR-Verwaltungsdirektorin Katrin Vernau nur eine Kandidatin gibt.

Der Rundfunkrat des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb) will am Mittwochnachmittag in geheimer Abstimmung darüber entscheiden, ob Katrin Vernau Interims-Intendantin des krisengeschüttelten rbb wird oder nicht. Die 49-jährige Wirtschaftswissenschaftlerin benötigt im Rundfunkrat eine Zweidrittelmehrheit, um als Übergangsintendantin gewählt zu werden.

Nach einer rund zweistündigen Videoschalte am Abend hieß es aus Teilnehmerkreisen, dass es wie geplant bei der Wahl im Rundfunkrat bleiben werde. Zuvor hatte es gestern massive Kritik sowohl innerhalb als auch außerhalb des Senders am Auswahlverfahren gegeben. Zunächst hatte die Vertretung der freien Beschäftigten des Senders in einer Erklärung kritisiert, dass nur eine Kandidatin dem Rundfunkrat zur Auswahl gestellt würde.