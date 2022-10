Erneut steht in Oranienburg (Oberhavel) die Bergung und Entschärfung von zwei Weltkriegsbomben bevor. Die beiden Blindgänger an der Friedenthaler Schleuse werden voraussichtlich am 7. Dezember unschädlich gemacht, wie die Stadt am Freitag mitteilte.

Grund für den langen Vorbereitungszeitraum ist demnach, dass die Arbeiten in diesem Fall "äußerst anspruchsvoll, aufwendig und teuer" sind. Obwohl in der Stadt seit der Wende bereits mehr als 200 Bomben unschädlich gemacht wurden, gelten die Arbeiten wegen der Fundorte in großer Tiefe als schwierig.

"Beide Bomben liegen in einer Tiefe von rund 10 Metern und damit tiefer als alle bisher in Oranienburg gefundenen Bomben", sagte der Leiter des Amtes für Brandschutz, Sven Marten. Eine Bombe liege im Wasser, die andere im Böschungsbereich.