Isabell weiß seit fünf Jahren von ihrer HIV-Infektion, belastet fühlt sie sich dadurch in ihrem Alltag kaum. Das war noch nicht immer so. Herauszufinden, was sie krank gemacht hat und zu lernen, mit der Diagnose zu leben, war nicht leicht. Von Anna Bordel

Mit ihrer Freundin Witze zu machen, hilft ihr, den ärgsten Schockmoment durchzustehen. Kurz davor weint sie im Arztzimmer, hat das Gefühl, ihrer eigenen Hinrichtung beizuwohnen. Danach folgen schwierige Monate. Eine Zeit, in der sie sich immer wieder zwingen muss, nicht in Angst, Selbstmitleid und Trauer zu versinken - und es schafft.

Isabell ist laut Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) eine von 12.800 in Berlin lebenden HIV-positiven Menschen. In Brandenburg leben demnach derzeit 320 und in ganz Deutschland 90.800 Infizierte. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt dem RKI zufolge in Deutschland seit einigen Jahren, die Zahl derer, die HIV-positiv sind, steigt hingegen. "Das ist ein gutes Zeichen", erklärt Holger Wicht, Sprecher der Deutschen Aidshilfe. "Menschen sterben heutzutage dank der Medikamente kaum noch an HIV, deshalb werden es immer mehr", so Wicht.

"Ich bin nicht krank, sondern ich bin mit HIV infiziert", stellt Isabell als erstes klar, als sie sich im Schneidersitz entspannt auf eine Stoffcouch in einem Raum im Systemischen Institut für Achtsamkeit in Neukölln setzt. Hier macht die Anfang 30-Jährige eine Ausbildung zu Systemischen Therapeutin. Ansonsten arbeitet sie im Bereich der Sozialen Arbeit mit Jugendlichen. "Eigentlich ist meine HIV-Infektion stinklangweilig. Ich nehme ein Mal am Tag eine Tablette und das wars. Ich habe Freunde mit kaputtem Knie, die mehr damit zu kämpfen haben als ich mit meiner Infektion“, erzählt sie.