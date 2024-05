Klar ist: Die Berliner SPD wird eine neue Führung bekommen. Doch wer folgt auf Raed Saleh und Franziska Giffey? Am Donnerstag startet das Mitgliedervotum in die zweite Runde. Noch zwei Duos sind im Rennen.

Die Berliner SPD startet am Donnerstag in die zweite Runde ihres Mitgliedervotums. Bis zum 17. Mai können rund 18.000 Mitglieder darüber abstimmen, wer den Landesverband künftig führen soll. Die Wahl ist online, aber auch traditionell per Brief möglich.

Zwei Duos treten in dieser Stichwahl gegeneinander an: Der stellvertretende Landesvorsitzende Kian Niroomand und die frühere Vorsitzende der Frauen in der SPD, Jana Bertels, haben angekündigt, dass sie die SPD im Falle ihrer Wahl als "moderne, linke Großstadtpartei" neu aufstellen wollen.

Die ehemalige Sportstaatssekretärin Nicola Böcker-Giannini und der Neuköllner Bezirksbürgermeister Martin Hikel versprechen eine "pragmatische Politik", die sich an den "Alltagsrealitäten" orientiere. Beide werden innerhalb der SPD eher im rechten Pateiflügel verortet.