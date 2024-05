Jack Donnerstag, 02.05.2024 | 12:09 Uhr

Glauben Sie eigentlich selbst, was Sie da schreiben? Wissen Sie überhaupt, was ein Polizeistaat ist bzw. was der Unterschied zwischen einem Polizei- und Rechtsstaat ist? Allem Anschein nach nicht, ansonsten würden Sie nicht einen solchen Unsinn schreiben.



Wir leben in emotional schwierigen und von Irrationalität geprägten Zeiten, die sich Extremisten aus allen Lagern zu eigen machen, um Chaos zu stiften und ihre Gewaltfantasien gegen unbescholtene Bürger sowie Repräsentanten unseres demokratischen Staats auszuleben. Insbesondere solche Großereignisse werden nur allzu gern von solchen Gestalten unterwandert und gekapert. Da braucht es eine personell gut besetzte Polizei, um bei Bedarf den Rechtsstaat durchzusetzen. Und wer das immer noch nicht verstanden hat, sollte sich mal umhören, was so los ist auf der Welt.